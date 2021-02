Cascais volta a ter paredão aberto e surf nas praias a partir de terça-feira

A partir das 18h desta terça-feira, os passeios no paredão de Cascais e a prática de surf nas praias do município voltam a ser permitidas. A autarquia decidiu reabrir estas zonas públicas, encerradas em Janeiro com o aumento das restrições decretadas em todo o país, para permitir a retoma da actividade física nestas áreas.

De acordo com um quadro de medidas partilhado nas redes sociais pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, não vai ser permitida a permanência no areal, limitando-se a presença na praia à duração da actividade física. Durante a mesma, é obrigatória a manutenção da distância física entre pessoas — mínimo de dois metros.

No paredão, as regras serão as mesmas: distanciamento e uso de máscara obrigatórios, sendo ainda necessário o respeito pelos sentidos de circulação, desenhados para manter a separação entre as pessoas que frequentem o espaço.