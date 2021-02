Maria José Valério, a voz de Viva o Sporting, internada com covid-19

Maria José Valério está internada desde sábado, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, noticiou a revista TV 7 Dias, que, citando fontes da família da cantora, adiantou que o estado de saúde é estável. A artista é uma das cinco pessoas que, infectadas com o novo coronavírus na sequência de um surto na Casa do Artista, em Carnide, Lisboa, tiveram de ser hospitalizadas.

Segundo a Lusa avançou na última sexta-feira, citando fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o número de infectados no surto de covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, aumentou ao longo da passada semana para 33 pessoas. Entre os residentes do espaço, há “18 casos activos, 13 dos quais estão na instituição, devidamente separados dos negativos, e cinco estão internados”. Além disso, há 15 casos activos entre os funcionários, que estão “a cumprir isolamento nas respectivas casas”. A Casa do Artista tem cerca de 70 residentes e 30 funcionários.

Desde o início do surto, identificado a 20 de Janeiro, a ARSLVT registou oito óbitos na Casa do Artista.

Maria José Valério (n.1933, Amadora) é um nome associado ao Sporting Clube de Portugal, tanto pela sua voz, que empresta à marcha Viva o Sporting (tão famosa que acabou por ser confundida com o hino oficial), como pelo seu afecto, que veste da cabeça aos pés, sendo o seu cabelo verde uma espécie de imagem de marca.

No entanto, o percurso artístico de Maria José Valério é mais vasto, tendo passado pela Emissora Nacional e conquistado notoriedade pela sua interpretação de marchas como Olhó polícia sinaleiro, da autoria de António Silva e Maria José Figueiredo,​ ou de canções como a bem-humorada Menina dos telefones, de Manuel Paião e Eduardo Damas.