Já é conhecido o nome do bebé da princesa Eugenie

O primeiro filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbank nasceu a 9 de Fevereiro, mas o nome do bebé não era ainda conhecido. Agora, a neta de Isabel II partilhou, na sua página de Instagram, uma fotografia da família, onde anuncia o nome do pequeno príncipe: August Philip Hawke Brooksbank.

Onze dias depois do nascimento do 9.º bisneto de Isabel II, foi, finalmente, dado a conhecer o nome do petiz. “Queríamos apresentar-vos ao August Philip Hawke Brooksbank. Obrigada por tantas mensagens fantásticas. Os nossos corações estão inundados de amor por este pequeno ser humano. Não há palavras. Estamos entusiasmados por poder partilhar estas fotografias convosco”, escreveu Eugenie na legenda da publicação.

O nome do bebé foi escolhido em homenagem ao avô de Jack Brooksbank — actualmente internado no hospital em Londres — explicou a princesa nos stories. As fotografias foram também partilhadas em honra do aniversário do príncipe André — que já não tem quaisquer deveres reais, por causa do escândalo com Epstein — celebrado no mesmo fim-de-semana.

A princesa conta também, na mesma publicação de Instagram, que as fotografias partilhadas foram tiradas pela parteira, que havido ido a casa do casal para dar alta ao pequeno August. Eugenie aproveita para agradecer a todos os “fantásticos trabalhadores essenciais”.

August Philip nasceu de cesariana, em virtude da escoliose da princesa. Recorde-se que Eugenie sofre de escoliose e nunca fez questão de o esconder. No dia do seu casamento, em Outubro de 2018, a princesa usou um vestido de Peter Pilotto e Christopher De Vos que expunha uma cicatriz nas costas, resultado de uma operação que fez aos 12 anos para corrigir o desvio na coluna. A princesa teve alta três dias depois do parto, a 12 de Fevereiro.

