Isabel II vs. Harry e Meghan: o confronto televisivo acontece no Dia da Commonwealth

A rainha Isabel II e outros membros séniores da casa real britânica aparecerão num programa de televisão para discutir a importância da Commonwealth no mesmo dia em que a entrevista de Oprah Winfrey com Harry e Meghan vai para o ar, a 7 de Março.

Há quase 50 anos, que a família real marca presença num serviço anual do Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster, em Londres. Cerimónia que foi cancelada este ano por causa da pandemia de covid-19. Em vez disso, a monarca de 94 anos, que lidera a associação de 54 nações, fará uma comunicação via televisão, num programa intitulado “Uma Celebração do Dia da Commonwealth, que será transmitido pela BBC. Além de Isabel II, também o príncipe herdeiro, Carlos, o seu filho William e a mulher Kate vão participar.

Isto significa que irá para o ar horas antes da entrevista de Harry e Meghan que será transmitida pela CBS. O programa de Oprah Winfrey surge num momento em que o casal tem vindo a estar nas bocas do mundo com o anúncio de um segundo filho e a notícia de que não voltará a exercer funções ao serviço da monarquia.

“Estamos muito satisfeitos que este programa rico e vibrante da BBC com a família real e com a Abadia, que celebrará as nossas ligações globais num momento em que estamos todos tão isolados fisicamente”, revela David Hoyle, reitor de Westminster.

O ano passado, Harry e Meghan marcaram presença na cerimónia do Dia da Commonwealth. Foi o seu último compromisso real oficial antes de se mudarem para Los Angeles e se afastarem dos deveres oficiais, uma decisão que causou ondas de choque na monarquia. Na semana passada, o Palácio de Buckingham anunciou que o casal não voltará a exercer funções e que estas serão distribuídas pela rainha e outros membros da família.