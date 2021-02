Barack Obama e Bruce Springsteen juntos num novo podcast do Spotify

O antigo Presidente dos EUA Barack Obama e a lenda da música rock Bruce Springsteen estrearam um novo podcast na plataforma de streaming Spotify, esta segunda-feira, durante o qual a dupla discute tópicos que vão desde a paternidade e o casamento às questões raciais e ao estado da América.

A série de oito episódios, chamada Renegades: Born in the U.S.A., está disponível exclusivamente através do Spotify, com dois episódios a serem lançados neste arranque de semana.

Na introdução ao primeiro episódio, Obama disse que ele e a sua família e amigos tinham estado a discutir divisões nos Estados Unidos e como “encontrámos o nosso caminho de volta a uma história americana mais unificadora”. Um desses amigos, disse Obama, “era, só por acaso, o sr. Bruce Springsteen”.

“À partida, o Bruce e eu não temos muito em comum”, acrescentou Obama. “Mas ao longo dos anos, o que descobrimos é que temos uma sensibilidade comum: sobre o trabalho, sobre a família e sobre a América. À nossa maneira, temos estado em viagens paralelas a tentar compreender este país que tanto nos deu a ambos.”

O podcast foi revelado na mesma altura em que o Spotify anunciou que se lançaria em 85 novos mercados nos próximos dias, incluindo uma versão em “português de Portugal”, passando a disponibilizar o serviço a mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo.