Viagens da Costa Cruzeiros regressam no final de Março

Empresa italiana retoma actividade com cruzeiros no Mediterrâneo a partir de 27 de Março.

A Costa Cruzeiros, empresa italiana do grupo Carnival, vai retomar a actividade, com o primeiro navio a sair a 27 de Março, num itinerário que promete passar por alguns dos “lugares mais bonitos de Itália”, com escalas em Savona, La Spezia, Civitavecchia, Nápoles, Messina e Cagliari, com programas de 3, 4 e 7 dias. Recorde-se que a empresa já tinha regressado ao mar em Setembro, com cruzeiros “totalmente italianos”.

A temporada de 2021 arranca assim no final de Março, a bordo do Costa Smeralda, que a partir de 1 de Maio, acrescenta a empresa em comunicado, “voltará a realizar cruzeiros de uma semana no Mediterrâneo Ocidental”, com passagem por Itália (Savona, Civitavecchia e Palermo), França (Marselha) e “possivelmente”, acrescenta-se, por Espanha (Barcelona e Palma de Maiorca).

Já o Costa Luminosa deverá partir de Trieste a 2 de Maio, com novo embarque em Bari no dia seguinte, “confirmando o programa de cruzeiros de uma semana pela Grécia e Croácia”.

Os programas de 8 dias dos três cruzeiros anunciados, de acordo com o site da empresa, têm preços a partir de 1029€, 1179€ e 949€, respectivamente.

A empresa garante ainda estar “a trabalhar com as autoridades nacionais e locais dos países envolvidos nos itinerários dos seus navios fora de Itália, para definir e acordar os detalhes da retoma das operações, com medidas de saúde e segurança reforçadas devido à aplicação do Protocolo de Segurança” da empresa.

De acordo com a Costa Cruzeiros, este protocolo integra “medidas operacionais relacionadas com todos os aspectos da experiência de cruzeiro, tanto a bordo como em terra, que foram aplicadas com sucesso em Itália”, a partir de 6 de Setembro do ano passado.

Incluem-se a limitação da capacidade dos navios, testes “de cotonete” para todos os passageiros e tripulantes, verificações de temperatura em todos os embarques e desembarques, distanciamento físico a bordo e nos terminais, assim como novas formas de utilização dos serviços a bordo, melhoria dos serviços médicos e de saúde e utilização de máscaras de protecção “sempre que for necessário”.

Os detalhes dos itinerários, com as correspondentes opções de reserva, estão disponíveis no site, informa o documento, considerados como “cancelados” todos os restantes cruzeiros “previstos até final de Maio”. “A Costa Cruzeiros está a informar as agências de viagens e os clientes afectados por estas mudanças”.