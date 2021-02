As promessas e insuficiências do novo fundo europeu das pescas, com Cláudia Monteiro de Aguiar e João Ferreira

Neste episódio do Agenda Europa, conversamos sobre os debates mais recentes no Parlamento Europeu em matéria de pescas, nomeadamente sobre o novo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para o período 2021 a 2027. Ouvimos os eurodeputados Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD, e João Ferreira, do PCP.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, falamos com Marcos Albernaz Bicho, de 29 anos, presidente da Federação da Juventude dos Açores.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.