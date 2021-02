Porto de Lisboa consolida estatuto de celeiro do país

Durante o ano de 2020 foram movimentados 4,6 milhões de toneladas de granéis sólidos nos vários terminais que compõem o Porto de Lisboa, com particular relevância para aqueles que se destinam ao sector agro-alimentar. A importância da movimentação destes granéis é tal que permite ao Porto de Lisboa assumir-se como a infra-estrutura nacional líder deste segmento, uma espécie de celeiro do país, onde todas as semanas estão em operação entre quatro a cinco navios de Granéis Sólidos Alimentares.