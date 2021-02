Europa começa a discutir na Primavera o recuo no estímulo orçamental

Depois de, em resposta à pandemia, terem colocado as regras orçamentais em suspenso, permitindo que os países deixassem subir os seus défices, os líderes europeus deverão começar, já durante esta Primavera, a discutir quando e como se irá realizar um regresso ao passado nas finanças públicas do continente, um debate que promete reacender as habituais divergências que centro e periferia têm nesta questão.