Penálti na compensação vale triunfo ao FC Porto na Madeira

“Dragões” vão chegar ao clássico com o Sporting, na próxima jornada, a 10 pontos de distância.

Num jogo com três golos de bola parada, o FC Porto venceu o Marítimo por 1-2, na Madeira, e repôs a diferença para o líder da Liga em 10 pontos. Isto na jornada que antecede o clássico com o Sporting.

Matheus Uribe inaugurou o marcador aos 14’, na sequência de um livre indirecto, aproveitando para rematar sem oposição já à entrada da pequena área.

A vantagem do FC Porto duraria pouco tempo, porém. Aos 21’, e também no seguimento de uma bola parada (no caso, de um canto) Leo Andrade surgiu totalmente solto ao segundo poste a emendar para dentro da baliza.

Os “dragões” só conseguiriam voltar para a frente do marcador no tempo extra, e na sequência de uma grande penalidade, por falta sobre Francisco Conceição. Desta vez, foi Otávio a bater e estabeleceu o 1-2.

Com este resultado, o FC Porto recupera o segundo lugar (perdido provisoriamente para o Sp. Braga) e mantém a diferença para o Sporting, antes da recepção ao rival, na próxima jornada.