Guarda-redes de andebol do FC Porto e da selecção sofre paragem cardiorrespiratória

O guarda-redes do FC Porto e da selecção nacional de andebol, Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu esta segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória durante o treino, anunciou o FC Porto através das plataformas digitais.

Força, Quintana!

De acordo com o comunicado veiculado no site do emblema “azul e branco”, o guarda-redes luso-cubano foi assistido, estabilizado e transportado ao Hospital de São João, no Porto.

“O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado”, esclarecem os “dragões”.