Zeca, anda ver o sol chegar

Volvidos este mês 34 anos sobre a morte do cantautor José Afonso, que nos ensinou que, apesar da incerteza, do medo e da ansiedade, mesmo na noite mais escura podemos comprometer-nos com aquele íntimo sentido onde o coração começa.

Numa carta enviada, de Faro, à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense a 27 de Abril de 1964, a agradecer o convite para participar nas comemorações do 52.º aniversário daquela agremiação alentejana, José Afonso enfatizava a certo passo: “Pessoalmente interessa-me que não seja dado um carácter de exibição no estilo ‘Variedades’ à apresentação das minhas canções e que tudo decorra no clima de solidariedade que a vossa agremiação se propõe incentivar para além duma simples finalidade recreativa.” Esta nota é reveladora e sintetiza bem várias tonalidades da sua personalidade: uma postura espontânea e pouco alinhada com o empolamento, o culto da imagem e o vedetismo; uma modéstia dotada de espírito crítico e que não descurava uma concepção muito pessoal de dignidade artística da sua performance pública, demarcando-se de ideias de “aligeiramento”, banalização, lugar comum; e, nas entrelinhas, o gérmen de uma consciência crescente da dimensão política da sua linguagem, que, no fundo, não queria ser conotada ou reduzida a um acto de puro entretenimento musical.