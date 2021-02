Segunda, na TV: O Fim do Mundo, Sagres a zarpar, Um Amor de Juventude e uma brigada de veados

CINEMA

Zodiac

Fox Movies, 13h41

Com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. no elenco e com David Fincher atrás das câmaras, baseia-se na história real de um assassino em série que aterrorizou a baía de São Francisco. O rasto de códigos e cartas deixado pelo homem misterioso torna-se uma obsessão para homens cujas carreiras e vidas acabam por ser afectadas pelo caso.

Os Mercenários

Nos Studios, 21h15

Um grupo de mercenários é contratado para uma missão que implica depor o ditador de uma ilha sul-americana – missão que irá ensinar-lhes que nem tudo tem um preço e que apenas a honra e a lealdade os poderão manter unidos. Com Sylvester Stallone como realizador, argumentista e protagonista, o filme conta com outras grandes estrelas dos filmes de acção: Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham, Terry Crews e Dolph Lundgren, entre outros.

O Fim do Mundo

TVCine Edition, 22h

Um premiado filme dramático de Basil da Cunha, interpretado por actores não-profissionais. Spira, de 18 anos, está de volta ao bairro da Reboleira depois de ter passado os últimos oito numa casa de correcção. Todos querem fazer com que se sinta em casa – todos menos Kikas, um dos mais influentes traficantes do bairro.

Um Amor de Juventude

RTP2, 22h59

Paris, 1999. Camille e Sullivan vivem intensamente o primeiro amor. Mas no fim do Verão ele parte sozinho para uma longa viagem pela América do Sul e deixa de dar notícias. Anos depois, ela está numa relação estável quando Sullivan regressa a Paris à sua procura. Lola Créton e Sebastian Urzendowsky protagonizam a terceira longa-metragem da realizadora e argumentista Mia Hansen-Løve.

Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street

Hollywood, 00h50

Tim Burton assina esta oscarizada adaptação do célebre musical de Stephen Sondheim. Sweeney Todd (Johnny Depp) é um barbeiro apaixonado que é injustamente condenado à prisão, nas galés, por força de um juiz que cobiça a sua bela mulher. Quando regressa e descobre o trágico destino da mulher e da filha, afia as navalhas e prepara a vingança.

SÉRIE

Astrid e Raphaelle

Fox Crime, 22h

Estreia. Investigação criminal por uma dupla feminina, numa série francófona protagonizada por Sara Mortensen e Raphaëlle Coste. Astrid é uma mulher com uma memória excepcional mas dificuldade em socializar, por causa da síndrome de Asperger. Trabalha como arquivista numa esquadra onde acaba por ser “recrutada” para a resolução de casos pela comandante, Raphaelle, que em contrapartida a vai ajudar a integrar-se.

DOCUMENTÁRIO

Fernão de Magalhães 2020

RTP1, 14h15 e 21h01

Estreia. O navio-escola Sagres tinha para 2020 um projecto especial: percorrer a rota em que, cinco séculos antes, se tinham aventurado os pioneiros da circum-navegação. A RTP embarcou no projecto para o reportar nas suas etapas-chave. A pandemia veio afundar parte dos planos e a viagem foi interrompida ao fim de quatro meses. Ainda assim, foi tempo suficiente para registar material para a série documental da autoria de Sofia Leite e António Louçã. O primeiro episódio, Sagres, a viagem 500 anos depois, já emitido em Outubro, é reposto às 14h15. O segundo, Tenerife, a outra pérola do Atlântico, tem estreia marcada para as 21h01. As próximas emissões estão agendadas para 4 e 15 de Março.

INFANTIL

Deer Squad

Nick Jr., 17h15

Estreia. Kai, Lola, Rammy e Bobbi compõem a heróica brigada de veados coloridos que protagoniza a nova série de animação. Missão: proteger os habitantes da cidade e os animais e plantas da floresta. Entreajuda, espírito de equipa e preocupações ambientais fazem parte da sua cartilha de valores.

Bluey

Disney Junior, 19h30

Novos episódios da série animada australiana que usa o humor (e o ocasional piscar de olho aos adultos) para retratar as dinâmicas familiares num lar de cães antropomórficos, habitado por Bluey, a irmã mais nova e os pais.