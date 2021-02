O que é que fizeram a Britney Spears?

Em 2008, Jamie Spears tomou conta da tutela da filha, a estrela pop Britney Spears. Foi o ano do “esgotamento” da cantora, em que esta rapou o cabelo e em que atacou os paparazzi com um guarda-chuva. Nessa altura, tal como em grande parte dos anos anteriores, desde que Spears se tornou um fenómeno com o lançamento de ...Baby One More Time no final de 1998, a reacção da imprensa e da cultura pop norte-americana foi, em geral, rir dela em piadas de talk shows e em entrevistas sensacionalistas. Desde então, Britney Spears, que fará 40 anos em Dezembro, não tem controlo da sua própria vida. Em Novembro do ano passado, o advogado que a representa disse em tribunal que a sua cliente lhe tinha dito que tem medo do pai.