Professores pedem duas câmaras ligadas durante exames com receio de fraude

O receio de que os estudantes copiem ou tenham ajuda de outras pessoas durante a realização de exames online está a levar muitos professores do ensino superior a obrigar a que, durante as provas, cada aluno tenha duas câmaras de vídeo ligadas. O presidente do conselho de reitores admite que os docentes têm que aprender a fazer avaliações diferentes no actual contexto de ensino remoto devido à pandemia.