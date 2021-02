Mau tempo: 828 ocorrências, Cascais com intensidade de chuva “superior às cheias de 1983”

Os concelhos de Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra estão entre os mais afectados do temporal de sábado.

A Protecção Civil registou 828 ocorrências relacionadas com o mau tempo no sábado, desde inundações a quedas de árvores e estruturas, sendo que metade das situações ocorreu no distrito de Lisboa.

A maioria das situações estavam relacionadas com inundações, quedas de árvores e quedas de estruturas. Mas também “houve situações em que foi necessário fazer limpeza de vias”, disse à Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Registaram-se “41 movimentos de massas”, ou seja, deslizamentos de terras.

Os distritos mais afectados no sábado foram Lisboa, Leiria, Setúbal, com “Lisboa a registar 53% ocorrências nacionais”. “O grosso das ocorrências ocorreu no dia de ontem [sábado], em especial ao final da tarde”, sendo que este domingo a situação está mais calma, detalhou.

Cascais com intensidade de chuva “superior às cheias de 1983”

Os concelhos de Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra estão entre os mais afectados do temporal de sábado, provocado pela depressão Karim​, tendo visto a água transpor os limites de alguns cursos, já de si carregados pela forte precipitação que se fez sentir.

A situação mais grave registou-se no concelho de Cascais, onde a água barrenta chegou a entrar dentro de alguns estabelecimentos comerciais do centro da vila. Na ligação ferroviária até ao Cais do Sodré, em Lisboa, a queda de um cedro de grandes dimensões sobre a catenária suspendeu a circulação de comboios num troço da linha durante algumas horas. A ligação foi, entretanto, retomada.

Num vídeo publicado na página da autarquia, o presidente da Câmara de Cascais afirmou que, na manhã de sábado, “a intensidade da chuva foi superior à das cheias de 1983”. Ao início da noite, Carlos Carreiras considerou a situação “controlada”.

Também a Ribeira das Vinhas, na vila de Cascais, recebeu uma carga anormal de água. A nascente, a barragem do Rio da Mula, em Alcabideche, está a encher, o que vai obrigar a descargas automáticas.

Tempo melhora

A ANEPC lançou um alerta para o agravamento da situação meteorológica para este fim-de-semana, tendo em conta as previsões que apontavam para chuva temporariamente forte durante a madrugada no interior, passando a aguaceiros.

As previsões apontavam também para a possibilidade de granizo e neve acima de 1000 metros de altitude e ventos até 30 km/h do quadrante oeste rodando para noroeste, por vezes temporariamente forte até 40 km/h nas terras altas. Prevê-se ainda a redução de visibilidade devido a chuva e a descida das temperaturas.

Para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou avisos amarelos para a maioria do país, com a excepção de seis distritos que apresentam menos preocupações: Bragança, Vila Real e Viseu assim como Santarém, Portalegre e Évora têm aviso verde.

Os alertas amarelos prendem-se, nos distritos do litoral, com a agitação marítima prevista para as próximas horas e, nos distritos do interior, para a queda de neve.

Nas ilhas, a situação meteorológica também não é preocupante: os Açores têm apenas avisos verdes com apenas a costa norte da Madeira e Porto Santo com aviso amarelo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.