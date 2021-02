Viveu a infância no tempo da II Guerra. Passou dificuldades, mas soube fazer o melhor com as suas circunstâncias. Mesmo doente, no fim da vida, nunca deixou de transmitir alegria de viver. O P2 tem agora uma página regular de obituário. De forma simbólica, nos próximos dois meses, lembraremos pessoas que nos deixaram por causa da covid-19.