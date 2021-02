Covid-19 em Portugal: mais 65 mortes, o valor mais baixo desde 27 de Dezembro, e 1186 infecções

Portugal registou no sábado mais 65 mortes por covid-19 e 1186 novas infecções por SARS-CoV-2. Os dados constam do último boletim da Direcção-Geral da Saúde, divulgado neste domingo e referente a sábado.

É o número mais baixo de mortes por covid-19 em Portugal desde 27 de Dezembro.

De acordo com o boletim epidemiológico, houve mais 32 internamentos e menos 18 em cuidados intensivos.

No dia anterior, Portugal tinha registado mais 76 mortes por covid-19 e 1570​ casos de infecção por SARS-CoV-2. De acordo com os dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no sábado e referentes a sexta-feira, havia menos 300 pessoas internadas e menos 13 em unidades de cuidados intensivos.

Portugal continua em estado de emergência, com várias restrições em vigor, para travar a propagação do vírus, incluindo creches e escolas fechadas. No sábado, a dirigente socialista e ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que o desconfinamento iniciará pelas escolas, referindo que o Governo, a começar pelo ministro da Educação, já havia manifestado essa intenção. “Eu queria dizer que me revejo nesse problema. Não é por acaso que se procurou evitar o encerramento de escolas até ao limite do possível e que o Governo também já disse que é precisamente pelas escolas que recomeçará o desconfinamento”, afirmou.

Contudo, o regresso não será para já. “Parece-nos prematuro falar para esta próxima quinzena de desconfinamento e nomeadamente em matéria de escolas”, disse ainda, no encerramento de um fórum promovido pela Juventude Socialista (JS)​ intitulado “Vencer o futuro — Faz ouvir a tua voz”, em que participou a título pessoal.