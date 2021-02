Redução do abandono escolar precoce

A redução significativa do número de jovens que em Portugal abandona a escola precocemente significa muito sob o ponto de vista da saúde mental. Significa que a escola proporcionou a muitos desses alunos o primeiro sucesso das suas vidas, interrompendo assim precocemente o percurso de insucessos associado, em muitos casos, à falta de cuidados parentais adequados trazidos da experiência familiar pré-escolar. Ou seja, de condições familiares capazes de lhes proporcionar, durante a infância, a atenção e segurança necessárias para enfrentarem com sucesso as exigências da vida e consolidarem sentimentos próprios de confiança nesse domínio.

Ao adquirirem capacidades de resiliência, em vez de vulnerabilidades favorecedoras de sentimentos de incapacidade e de falta de apoio sempre que colocados perante situações mais exigentes, esses alunos e alunas ficaram mais capazes de tomarem as suas vidas nas suas próprias mãos. Está por isso de parabéns Portugal e a ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues, que tanta força deu ao programa especial de redução do abandono escolar em Portugal, evitando mais insucessos na construção psicológica e mental de tantos jovens que não tiveram oportunidade de o conseguirem na sua vida familiar pré-escolar. A escola cumpriu e à saúde mental foi dada uma decisiva oportunidade.

J.G. Sampaio Faria, Carvalhal

Ainda as vacinas

Gostaria de fazer uma pergunta a alguém responsável (Ministra da Saúde?). É a seguinte: ainda andamos a vacinar casos “especiais” prioritários, o que em princípio está correcto, mas cada vez aparecem grupos mais “especiais”. Então um casal mais ou menos saudável só com “irrelevantes” doenças crónicas (hipertensão, diabetes...) e de 71 e 76 anos quando serão vacinados? Quando tiverem 98 anos e já forem prioritários? Ou já forem doentes mentais e fizerem parte deste novo grupo de prioritários? Na realidade, depois de um ano de pandemia todos somos um pouco doentes mentais. Que fazer?

Helena Tomé, Lisboa

Pandemia, Economia e UE

Parece por demais evidente para toda a gente que, numa economia de mercado, quanto mais forte financeiramente for o comprador e quanto maior a quantidade comprada, melhor serão as condições da transacção para quem tem de comprar. Todos sabemos que a capacidade de produção das farmacêuticas de vacinas contra a covid está aquém da quantidade que seria necessária para abranger 100% da população a muito curto prazo. As quantidades produzidas pelos fabricantes das vacinas já aprovadas pelos organismos de saúde europeus, sendo inferiores à procura, são alvo de rateio entre as grandes potências compradoras.

Parece óbvio que uma entidade como a União Europeia, com os seus mais de 400 milhões de habitantes e com um PIB per capita superior a qualquer uma das outras potências económicas conseguirá muito melhores resultados quer em termos das quantidades quer em termos do respectivo preço, que um país como Portugal, um dos mais pobres da Europa e com apenas 2% da população europeia.

Não tenhamos quanto a isto, quaisquer ilusões. Sendo escassas para a necessidade, as vacinas sê-lo-iam ainda mais se Portugal estivesse fora da União Europeia. Conseguir, em termos relativos e em função da respectiva população, as mesmas quantidades que as grandes potências europeias como a França ou a Alemanha, só é possível por pertencermos a uma entidade supranacional como a UE.

Por outro lado, não sendo ainda conhecido com rigor, é fácil prever que o impacto económico da pandemia vai ser brutal e com forte impacto no nível do emprego. Infelizmente, o desaparecimento de milhares de empresas e a explosão do nível do desemprego, estão infelizmente no horizonte. O cenário que hoje vislumbramos para o futuro próximo só não é mais catastrófico e trágico porque o país irá receber da UE verbas muito significativas, parte delas a fundo perdido e outra parte na forma de empréstimos contraídos pela própria UE, em condições bastante vantajosas. Façamos votos para que o destino dessas verbas seja o mais eficaz e transparente possível. A lembrança do que aconteceu nos anos 80 e 90 do século passado com os fundos estruturais exigem que o Estado português seja o mais rigoroso possível no escrutínio dessa utilização.

Helder Pancadas, Sobreda