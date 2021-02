Destroços de avião caíram em cidade perto de Denver. Não houve feridos

Destroços do motor de um avião comercial caíram este sábado em Broomfield, nos subúrbios da cidade norte-americana de Denver, e o aparelho, um Boeing 777-200, teve de voltar ao aeroporto para uma aterragem de emergência, na sequência da falha de um dos seus motores. Não houve feridos.

Além dos relatos publicados nas redes sociais, a polícia divulgou imagens que mostram destroços, por exemplo, que caíram à porta de uma casa.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Em causa, está um Boeing 777-200 da United Airlines que terá tido uma falha no motor direito, acabando por aterrar em segurança no aeroporto internacional de Denver, no sábado.

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky...pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2 — Rex Chapman???? (@RexChapman) February 20, 2021

O avião transportava 231 passageiros e dez tripulantes, e seguia para Honolulu quando sofreu uma falha no motor, logo após a descolagem, segundo a companhia aérea. Não houve relatos de feridos, nem no avião, nem no solo. Há vídeos e relatos do sucedido, tendo as próprias autoridades policiais divulgado imagens de destroços do avião.

.@NTSB is sending a team to take over the investigation. Once again please don’t touch or move any debris and report to dispatch at 303.438.6400 ASAP. pic.twitter.com/zBl0s4jIFA — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

A agência federal responsável pela investigação de acidentes envolvendo meios de transporte, a National Transportation Safety Board (NTSB), vai investigar o acidente.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Por isso, as autoridades policiais já apelaram, através do Twitter, para que ninguém toque em destroços que encontrar, devendo os pedaços do avião permanecer no local para investigação.