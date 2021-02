Ser ou parecer?

Esta semana dei uma entrevista a um canal de informação depois de sair do trabalho. Tinha começado o dia às 8h, no internamento, e passei a maior parte do tempo debaixo do equipamento de protecção individual. E era agora que podia dizer que, num gesto de coragem, decidi dar a entrevista exactamente como estava, sem nenhuma maquilhagem. O ponto é que seria mentira. Não existiu qualquer coragem ou tentativa de passar uma mensagem. Na verdade, não existiu sequer uma escolha. Não me ocorreu que ter a cara limpa podia ser um problema e estou tão habituada a conviver com as minhas olheiras crónicas que nem me passou pela cabeça fazer fosse o que fosse para as disfarçar. Dei a entrevista como estava e pronto.