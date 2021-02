Tottenham de Mourinho soma mais uma desilusão

O West Ham subiu neste domingo ao quarto lugar da Liga inglesa de futebol, ao vencer por 2-1 o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, no derby londrino da 25.ª jornada da prova.

Michail Antonio aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes Hugo Lloris e colocou o West Ham na frente logo aos cinco minutos, antes de Jesse Lingaard ampliar a vantagem, aos 47’, e assinar o terceiro golo em quatro jogos pelos “hammers”.

A falta de pontaria dos jogadores do Tottenham, sobretudo do capitão Harry Kane, revelou-se decisiva para este desaire dos “spurs”, que tentaram inúmeras vezes alvejar a baliza de Fabianski, mas o melhor que conseguiram foi reduzir, por intermédio do brasileiro Lucas Moura, aos 64 minutos, na sequência de um canto cobrado por Gareth Bale.

Ainda assim, o conjunto comandado por José Mourinho esteve perto de alcançar o empate em tempo de compensação, num lance fortuito, em que a bola ressaltou em Son e acabou por ir embater no poste, aos 90+2 minutos.

Com a sétima vitória nas últimas nove jornadas, o West Ham subiu ao quarto posto da Premier League, com 45 pontos, ultrapassando o Chelsea (43), que no sábado cedeu um empate em Southampton, e aproximando-se de Manchester United (46) e Leicester (46), segundo e terceiro classificados, respectivamente, que jogam neste domingo.

Já o Tottenham vive a pior fase da temporada, tendo somado a quinta derrota nos derradeiros seis encontros na Premier League, na qual ocupa o nono lugar, com 36 pontos, a sete da “zona europeia”.