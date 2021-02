Italianos Luna Rossa serão os challengers na 36.ª America’s Cup

Após duas edições consecutivas (2013 e 2017) em que a competição foi discutida entre neozelandeses e norte-americanos, com uma vitória para cada lado, a 36.ª edição da America's Cup será um duelo entre o Emirates Team New Zealand (defender) e o Luna Rossa Prada Pirelli Team (challenger).

Os italianos, liderados por Francesco Bruni, garantiram na madrugada deste domingo o lugar na mais prestigiada competição de vela após derrotarem de forma clara na final da Prada Cup o Ineos Team UK de Ben Ainslie.

Ao fim de mais de um mês de competição em Auckland, na Nova Zelândia, os italianos Luna Rossa garantiram o ambicionado lugar de challenger (desafiante) na 36.ª edição da America´s Cup.

Com a Team New Zealand já garantida na prova, depois de terem erguido a “Auld Mug” em 2017 nas Bermudas, os três challengers (Luna Rossa Prada Pirelli Team, Ineos Team UK e American Magic) competiram entre si na baía de Waitemata desde 15 de Janeiro para vencerem a Prada Cup, garantindo assim o lugar na America´s Cup.

A disputa entre italianos, britânicos e americanos começou com os “round robins”, prova que ficou marcada pelo acidente do Patriot, o AC75 da American Magic. Apesar de ter voltado a competir, os danos estruturais sofridos pelo barco da equipa do New York Yacht Club condicionaram o resto da prova do veleiro liderado por Terry Hutchinson e Dean Barker.

Assim, a final da Prada Cup acabou por ser um frente a frente entre o Luna Rossa de Bruni e o Team UK de Ainslie, duelo que terminou com uma vitória mais fácil do que se previa para os italianos.

Com os dois AC75 muito equilibrados a nível de velocidade, as largadas revelaram-se os momentos cruciais das corridas e foi aí que os italianos conseguiram superar os britânicos, garantindo ao fim de apenas oito regatas as sete vitórias necessárias para assegurarem o triunfo.

Com a vitória na Prada Cup, o Luna Rossa, de Francesco Bruni e Jimmy Spithill, será, a partir de 6 de Março, o rival do Team New Zealand, de Peter Burling e Glenn Ashby, na America´s Cup 2021.