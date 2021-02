Covid-19 em Portugal: mais 76 mortes e 1570 casos. Internamentos descem

Portugal registou, no último dia, mais 76 mortes por covid-19 e 1570​ casos de infecção por SARS-CoV-2, segundo dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado e respeitante a sexta-feira.

Há, neste momento, no país menos 300 pessoas internadas e menos 13 em unidades de cuidados intensivos.

Desde 5 de Janeiro, quando havia no país 80.183 casos activos, que este número não era tão baixo como o verificado neste boletim – 83.526. O relatório da DGS refere que há menos 3556 casos activos.

De uma forma global, houve 5050 pessoas que recuperam no último dia, havendo menos 7968 contactos em vigilância.

Esta é a quinta queda consecutiva dos internamentos. Desde 8 de Fevereiro que tem havido quedas diárias, com excepção de 14 de Fevereiro, quando houve mais seis hospitalizações.

Apesar do decréscimo verificado nos internamentos, continua a haver 3284 pessoas nessa situação e 656 que precisam de cuidados intensivos.

O PÚBLICO já tinha noticiado que a pressão nos hospitais provocada pela pandemia poderá continuar a diminuir na próxima semana, com os internamentos a poderem mesmo descer abaixo três mil até ao dia 26 de Fevereiro, valores que não se verificam em Portugal desde o Ano Novo. Apesar da quebra de todos os indicadores prevista pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), a resposta do país continua a falhar muito no número de rastreadores de contactos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em termos globais, já morreram em Portugal 15.897 e já se confirmaram 796.339 infecções por SARS-CoV-2. No último dia, a região do país onde se registaram mais óbitos foi em Lisboa e Vale do Tejo (36), onde se contabilizaram 770 novas infecções (o que representa 49% do total de infecções no país). Quanto ao Norte, registou mais 18 óbitos e 369 novos casos (23,5%). Se a região Norte já acumula 324.254 infecções desde Março, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza no total neste momento 300.758 casos confirmados.

Açores e Madeira não têm registo de mortes no último dia. E, quanto às restantes regiões, houve mais 13 óbitos no Centro; seis no Alentejo e três no Algarve.

A faixa etária na qual, em termos absolutos, se registam mais casos é a dos 40 aos 49, enquanto nos óbitos continua a ser em maiores de 80 anos.

Portugal continua em estado de emergência, com várias restrições em vigor para travar a propagação do vírus, incluindo creches e escolas encerradas.

No anterior boletim, divulgado na sexta-feira, Portugal tinha registado, na quinta-feira, mais 67 mortes por covid-19 e 1940 novos casos de infecção. Foi o menor número de mortes desde o boletim de 1 de Janeiro, quando foram anunciadas 66 mortes.