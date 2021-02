Cidadãos brasileiros retidos em Portugal poderão voar para o Brasil no dia 26

Num comunicado, o Consulado Geral do Brasil em Lisboa informa que existirá um voo de Portugal para o Brasil, já na próxima sexta-feira, dia 26 de Fevereiro. “A embaixada do Brasil em Lisboa e os Consulados Gerais em Lisboa, Porto e Faro informam que os Governos do Brasil e Portugal, por meio dos respectivos Ministérios das Relações Exteriores, negociaram a realização de um voo comercial extraordinário da empresa aérea TAP entre Lisboa e Guaralhos”, pode ler-se no comunicado.

O voo realizado pela companhia aérea portuguesa TAP será uma “operação privada”, e “por esse motivo, os interessados devem tratar directamente com a TAP" a marcação dos voos através de um formulário, que será disponibilizado pela companhia, que se encontra no site da mesma.“Tendo em vista o estado de emergência e as restrições vigente em Portugal, os consulados gerais recordam que somente poderão ingressar no aeroporto passageiros com bilhetes confirmados pela TAP”, pode ler-se no comunicado.

Os passageiros que regressem no âmbito do voo humanitário têm de apresentar o comprovativo de teste de rastreio à covid-19, com resultado negativo, assim como o preenchimento do formulário da ANVISA (declaração de saúde do viajante) para a entrada no Brasil.

Voo do Brasil marcado para dia 27

Existirá ainda um voo de Brasil para Portugal no dia 27 de Fevereiro, sábado. “Os dois Governos vêm mantendo contactos para facilitar a realização dos voos extraordinários desde a suspensão das operações, decretada pelo Governo Português a 27 de Janeiro de 2021. As companhias aéreas foram comunicadas das condições estabelecidas pelo Governo Português para autorizar voos desta natureza”, confirma o Consulado Geral do Brasil em Portugal.

Estes voos extraordinários surgem depois de uma petição pública intitulada “Retorno de cidadãos portugueses e de residentes em Portugal retidos no estrangeiro” e dirigida ao Governo português tem vindo a crescer, e contava esta sexta-feira com 1086 assinaturas, quarta-feira com 881 assinaturas. Com origem no Brasil, a petição pede ao executivo que “ajude os cidadãos portugueses e os estrangeiros residentes em Portugal a regressar a Portugal”.

“Muitas destas pessoas retidas fora do seu país natal ou de residência estão com problemas em manter alojamento e outras despesas básicas nos países onde se encontram retidos. Muitas famílias estão separadas, muitas pessoas anseiam voltar a casa e rever os seus cônjuges, filhos e familiares próximos. Muitas destas pessoas precisam de voltar, mesmo que de forma online, aos seus trabalhos e às suas escolas em Portugal”, lê-se na petição.