A importância de reabilitar a dignidade dos serviços públicos

Portugal continua um Estado burocrático em que o desenvolvimento da economia e o bem-estar social esbarram na máquina do Estado.

A decisão do Governo de devolver ao Instituto Nacional de Administração (INA) o estatuto de instituto público é muitíssimo importante não só para o Estado, mas também para o país. É um passo decisivo para que os serviços públicos possam ser modernizados de forma a recuperarem o seu prestígio, competência, massa crítica, em suma, sejam dignificados, de modo a que possam servir os cidadãos, as empresas, as organizações e instituições sociais, potenciando, assim, o desenvolvimento social e o crescimento económico.