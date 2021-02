PSD namora os independentes para conquistar mais câmaras

A aproximação que o PSD fez por estes dias ao movimento independente de Rui Moreira, com vista a um entendimento político para a Câmara do Porto nas eleições locais do Outono, não foi a única que o partido liderado por Rui Rio fez no âmbito da sua estratégia autárquica, embora tenha sido a mais polémica e a mais mediática. Os sociais-democratas estão a piscar o olho aos independentes, no sentido de avaliar se há condições para concorrerem coligados em alguns dos concelhos do país.