Portal único do cidadão arranca em 2022

Alexandra Leitão revela como vai ser feita a modernização da Administração Pública com a aplicação de 600 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. O objectivo é capacitar os funcionários do Estado, digitalizar os serviços públicos e disponibilizá-los em rede para os cidadãos e as empresas.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, pensa que “é desta” que os serviços públicos vão dar um salto no sentido da modernização. Com os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai ser possível digitalizar e ligar em rede todos os serviços do Estado. Mas a aposta passa também pela formação dos funcionários públicos — de novo enquadrada pelo Instituto Nacional de Administração, que volta a ter estatuto de instituto público —, e pela atracção de técnicos superiores para o Estado.