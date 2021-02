“Era bom trocarmos umas ideias sobre o assunto”. Era

Com estas palavras em epígrafe (entre comas), termina o texto a directora-adjunta do PÚBLICO (dia 17/2) Ana Sá Lopes, editorial a que, de forma irónica e algo provocadora, titulou “A guerra colonial nunca existiu (nem a ditadura)”. Claro que existiu e claro que existiu uma ditadura – alguns intelectuais políticos (ou políticos intelectuais) de esquerda e da extrema-esquerda, menos precavidos e mais furibundos, afirmam que existiu um tenebroso fascismo em Portugal. Desconhecem, completamente, o que foi o hediondo fascismo. O que é facto é que Marcelino da Mata foi distinguido, em 1969, com a Ordem de Cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. Foi condecorado com 5 cruzes de guerra. E, a Marcelino da Mata, foi-lhe prestada, depois de falecer recentemente, há dias, homenagem num consolidado regime democrático. Estiveram no funeral, como lhes competia, o Presidente da República, o Chefe de Estado-Maior General e o Chefe do Estado-Maior do Exército. Por isso, dos fracos não reza a História (com H maiúsculo). Ponto final. E, ademais, a I República, repleta de estadistas que se arrogavam de superioridade moral e ética inquestionáveis, enviou soldados portugueses, não para combater negros (sem ofensa), mas para combater brancos europeus na frente de batalha. E não levaram ramalhetes turificados, nem bouquets de cravos abrilinos. Não foi assim, senhora directora-adjunta do PÚBLICO?

António Cândido Miguéis, Vila Real

"O manso nazi coloquial"

Marion Donhoeffer escreveu algures que um grande jornal deve estimular a opinião pública quando se mostra apática e moderá-la quando se exalta. Na edição de 17/2 o PÚBLICO falhou essa missão. O editorial desse dia, com incendiária ligeireza, equipara o passado colonial português ao “imperialismo nazi”. A analogia perturbou-me. Não se trata de discutir as colónias, ou o ultramar, ou o lhe queiram chamar (irritam-me os pruridos de uns e de outros na escolha das palavras). O que incomoda é a desenvoltura com que, como Cristo no Juízo Final, se julgam e condenam os vivos e os mortos, e até a memória que os vivos têm dos mortos.

Quando nasci, meu pai era oficial miliciano na Guiné. Na faculdade muitos dos meus colegas eram “retornados”, com pais e avós nascidos em África. Com que microscópio moral nos propomos dissecar bons e maus deste passado colectivo? Que linha separa o crime da virtude, o algoz da vítima? Foi meu pai “nazi” porque foi à guerra? Um pouco menos, porque ia contrariado e tinha má pontaria? Foi criminoso o avô que o gerou sabendo que dava mais um soldado para África? Criminosos os que lá nasceram na opulência colonial por seus pais conquistada? É feita de pessoas comuns a nossa memória colectiva, com suas grandezas e misérias. Discuti-la é fascinante. Julgá-la desta forma é miserável.

Bernardo Barahona, Lisboa

Ana Sá Lopes vs Marcelino da Mata

O editorial de quarta-feira de Ana Sá Lopes sobre Marcelino da Mata é uma visão interessante sobre o falecido tenente-coronel comando. Há provas de actos bárbaros durante a guerra colonial do militar mais condecorado do Exército. Ana Sá Lopes mostra a outra face de M.M.. Se todos tivéssemos a mesma opinião sobre Salazar e sobre Cunhal a vida política não teria o charme que a acompanha. Muito se fala do ataque a Conacri, onde M.M. foi o principal protagonista. Nesse tempo António de Spínola era o governador militar da Guiné-Bissau. A seguir ao 25 de Abril foi o primeiro presidente da República. Uma coisa é certa: Marcelino da Mata foi torturado (1975) por militares e por civis, no Regimento de Artilharia de Lisboa (Ralis). Os torturadores nunca foram julgados.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Testagem maciça é a última hipótese?

Na passada quinta-feira, o PÚBLICO dedicou uma página inteira ao Movimento Cívico Info Covid-19 num artigo escrito pelo engenheiro Pedro Ribas Araújo. Claramente trata-se dum artigo de opinião a favor duma testagem em massa para “fazer bem as coisas”. Lamento que o PÚBLICO não dê espaço a outras opiniões que existem tanto na sociedade em geral como no mundo científico. Ate o sub-director-geral da DGS, Rui Portugal, pronunciou-se há dias contra uma testagem “à toa” e chamou a atenção aos eventuais perigos de uma testagem em massa.

Entretanto, é do conhecimento de muitos cidadãos que existe uma debate intenso sobre os benefícios e limitações dos testes PCR. Cientistas de referência a nível mundial já publicaram várias declarações neste contexto. Obviamente, a opinião entre cientistas não é tão uniforme como parece quando acompanhamos as notícias “oficiais”. A meu ver, um jornal com nível elevado como o PÚBLICO, não devia fechar as portas ao debate aberto e controverso. É uma das tarefas mais importantes e nobres do jornalismo!

Margit Kegel, Lagos