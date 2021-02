Covid-19: Reino Unido pretende vacinar todos os adultos até ao final de Julho

Boris Johnson prometeu, este sábado, oferecer a vacina a todos os adultos que estejam interessados em tomá-la até ao final de Julho. O objectivo é não só proteger os mais idosos como acelerar a vacinação e a consequente reabertura da economia.

O primeiro-ministro britânico vai apresentar o plano para o desconfinamento nacional em Inglaterra na segunda-feira, pouco tempo depois de ter alcançado o objectivo de vacinar 15 milhões de britânicos pertencentes aos grupos de risco até meados de Fevereiro.

Até 15 de Abril, todas as pessoas com mais de 50 anos ou que estejam no grupo de risco e que queiram imunizar-se vão receber a vacina. E, até 31 de Julho, o mesmo se irá aplicar a todos os adultos, por ordem de prioridade. O objectivo do Governo, divulgado anteriormente, era vacinar a população de risco e até aos 50 anos até Maio e todos os adultos até Setembro.

Mas Boris Johnson quer dar um passo em frente, de acordo com as suas declarações deste sábado. “Chegar aos 15 milhões de vacinas foi um marco importante”, afirmou, citado pela Sky News. “Agora queremos oferecer a vacina a todos os adultos até ao final de Julho, para nos ajudar a proteger os mais vulneráveis mais cedo e dar mais passos para aliviar as restrições que estão em curso”.

Apesar de ser o quinto país com mais mortes por covid-19 e de ter registado uma série de contratempos na sua resposta à pandemia, o governo de Johnson conseguiu um grande avanço na vacinação, por ter conseguido assegurar um grande número de vacinas.

Contudo, o desconfinamento não vai ser rápido: “Mas não deve haver dúvidas – o caminho para o desconfinamento será cauteloso e faseado, porque continuamos a proteger-nos e a todos os que nos rodeiam”, concluiu.

Até agora, o Reino Unido deu a primeira dose da vacina a 17,2 milhões de pessoas, mais de um quarto da sua população de 67 milhões – atrás apenas de Israel e dos Emirados Árabes Unidos em vacinas por habitante.