A barqueira destemida que uniu as margens do Douro no século XX

No tempo em que os transportes e vias de comunicação eram escassos ou insuficientes, Margarida Cancela, mais conhecida por “Guida Baeta”, assegurava a travessia do rio entre Crestuma, Vila Nova de Gaia, e Esposade, Gondomar. Na sua lancha seguiam operários das fábricas em redor, passageiros que iam fazer recados e namorados com encontro marcado do outro lado. A qualquer hora, com correntes fortes e até cheias, não deixava ninguém em terra. Viveu o rio até ao fim e hoje é quase património imaterial de Crestuma.