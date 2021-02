Autarca de Penamacor deixou prescrever dívidas de apoiantes

As dívidas de cobrança duvidosa relativas ao fornecimento de água, tratamento de efluentes e recolha de resíduos sólidos mais do que triplicaram no município de Penamacor, distrito de Castelo Branco, entre o final de 2014 e o final de 2018. A principal razão deste agravamento está no facto de o presidente da câmara, António Beites Soares, não ter dado seguimento aos processos de execução das dívidas que eram instruídos pelos serviços camarários e que por esse motivo prescreveram. Entre os devedores beneficiados pela prescrição avultam alguns apoiantes do autarca socialista, nomeadamente donos de restaurantes locais e o anterior primeiro secretário da Assembleia Municipal, também eleito pelo PS, que em Setembro deixou o cargo por iniciativa própria.