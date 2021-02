Rooted Kombucha: com raízes na natureza

Aos 42 anos, a fundadora da Rooted, Camila Balbi, nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu um pouco por todo o mundo, até aterrar em Cascais, onde mora com os dois filhos de nove e 11 anos: “Já não vivo no Brasil há 24 anos, meus amigos dizem que sou a brasileira menos brasileira que eles conhecem. Escolhi Portugal por ser um país seguro, pela qualidade de vida e das escolas.” A sua ligação com a kombucha começou por volta de 2016, quando, enquanto health coach na clínica Doutor Pinto Coelho, começou a experimentar fazer a bebida para aprofundar os benefícios dos produtos fermentados.