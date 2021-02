Koji Kombucha: “fogo-de-artifício que não vemos”, mas sentimos

“Quero associar optimismo à minha marca! A Koji vende uma experiência positiva”, diz-nos Mariana Lacerda Mello e Costa, 44 anos, health e nutritional coach, ao falar do objectivo que teve aquando da criação da sua Koji Kombucha, em 2018, com o intuito de entrar no mercado de bebidas saudáveis artesanais prontas a beber de alta qualidade. Começou a fazer as suas primeiras “em casa”, para si e para a família. “Já produzia kombucha há mais de cinco anos quando decidi lançar a Koji. O intuito era fornecer uma bebida saudável e deliciosa que pudesse ser acessível a todos e não apenas aos grandes conhecedores de alimentação saudável. De inspiração asiática, demarca-se das demais marcas pela positividade e espírito de liberdade e inclusão que sugere aos seus consumidores. Kombucha é uma bebida cheia de probióticos, enzimas e vitaminas que potenciam a boa disposição e como tal a sua imagem é divertida e jovem.”