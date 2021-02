Uma "maratona" para vacinar 1200 idosos em Matosinhos

No hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foram vacinação com a primeira dose 1200 idosos com mais de 80 anos.

A escolha do hospital para a vacinação deveu-se às condições de acessibilidade e segurança, tendo em conta o "elevado número de inoculações".

O plano de vacinação prevê que sejam vacinados todos os idosos com mais de 80 anos na primeira fase de vacinação.

A unidade hospitalar tem neste momento internadas 41 pessoas com covid-19, nove das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.