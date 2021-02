Medway lança Vasco da Gama para ligar Portugal e Alemanha

A Medway quer o Vasco da Gama nos carris no último trimestre deste ano, a ligar Portugal a Estugarda. O objectivo é captar carga aos operadores rodoviários numa ligação que, segundo Carlos Vasconcelos, presidente da empresa, diz ser competitiva em termos de preços, sobretudo se se considerar as viagens em que o camião tem de regressar em vazio, ou os momentos em que os carregadores se vêm confrontados com uma procura maior do que a oferta, sendo, nesses casos, o comboio a opção óbvia.