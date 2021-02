Sporting à procura da melhor série antes de ir ao Dragão

O FC Porto-Sporting de 27 de Fevereiro não existe, mas não foi cancelado, nem adiado. Quem o diz é Rúben Amorim, cujo foco e preocupações estão no confronto deste sábado, em Alvalade, com o Portimonense. Um jogo em que os “leões” vão tentar a sua sexta vitória consecutiva no campeonato – que seria a sua melhor série da época – e consolidar o estatuto de líder isolado e invicto. Só depois do jogo com os algarvios é que a visita no sábado seguinte, ao Dragão, para defrontar um rival directo passará a existir na realidade do técnico “leonino”.

Semana a semana, tem sido esse o discurso do treinador do Sporting, o “jogo a jogo”, o curto prazo, a pensar no objectivo maior não declarado (mas que é uma realidade) e a longo prazo que é o título de campeão nacional. Nesse percurso, diz Amorim, o próximo adversário vem do Algarve e não está a Norte do rio Douro: “O jogo do FC Porto não existe para nós. Primeiro temos o Portimonense. Vencendo este jogo já estamos a jogar o próximo. A melhor forma de ir para o próximo jogo é ganhar o anterior. A principal vantagem que temos é dependermos de nós.”

E uma das provas de que Amorim ainda não está a pensar no embate com o segundo classificado é que não irá fazer qualquer gestão dos jogadores (Coates, Nuno Santos e Matheus Nunes) que estão à beira de completar uma série de cinco cartões amarelos e em risco de não defrontar o FC Porto: “Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais complicado. Todos os jogos valem três pontos. Pensamos no FC Porto depois.”

À entrada para esta 20.ª jornada, o Sporting segue no comando (posto que ocupa desde a sexta jornada), com 51 pontos conquistados em 57 possíveis, o segundo melhor ataque (40 golos marcados) e a melhor defesa (10 sofridos), um percurso que vai batendo recordes a cada semana que passa. A vantagem para os rivais é grande – o FC Porto a 10, o Sp. Braga a 11 e o Benfica a 13 – mas os “leões”, assinala o técnico, só pensam é nos três pontos que têm pela frente.

E terão de os conquistar a um adversário que está numa boa fase – mas que nunca pontuou em Alvalade, nem no antigo, nem no actual, com 17 derrotas em outros tantos jogos na casa do “leão”. “Vive um bom momento, tal como vivia o Paços de Ferreira. Vai ser um jogo muito difícil. Treinámos e preparámos bem este jogo. O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting. Tem jogadores que nos podem criar problemas”, analisou Rúben Amorim.

A equipa algarvia chega a Alvalade em momento de retoma. Depois de ter passado grande parte da época no fundo da tabela, a formação orientada por Paulo Sérgio tem uma vitória (4-1 ao Gil Vicente) e um empate (0-0 com o Paços de Ferreira), para além ter feito a vida muito difícil ao Sp. Braga (perdeu, mas esteve quase sempre a ganhar), e respira melhor na luta pela manutenção, mas longe de poder dizer que está a salvo.

A casa do líder não será o sítio mais fácil para o Portimonense ir buscar pontos, mas Paulo Sérgio, que chegou a ser treinador dos “leões” em 2010-11, espera que o Portimonense não cometa os mesmos erros do jogo da primeira volta – triunfo sportinguista por 0-2, com golos de Nuno Mendes e Nuno Santos nos primeiros 11 minutos. “Engaram-nos aqui logo no início do campeonato com a capacidade de atacar a profundidade. Espero a equipa mais preparada, porque a variabilidade do jogo do Sporting não é imensa”, salientou o técnico.