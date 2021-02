Dez clubes em dez anos: a história de Ravel Morrison

Alex Ferguson era um bom avaliador de talento, para além de ser um dos melhores e mais titulados treinadores da história do futebol mundial nas mais de duas décadas que passou no Manchester United. Centenas de jogadores passaram-lhe pelas mãos, muitos deles adolescentes, e sir Alex, num contexto vencedor como era o United no seu tempo, podia esperar que o talento dos miúdos chegasse à plenitude sem pressão. E ninguém tinha tanto talento aos 14 anos, dizia o escocês, como Ravel Morrison, mais do que Scholes ou Giggs naquela idade, e o meio-campo dos “red devils”, no futuro, seria dele. Em 2021, Ravel Morrison tem 28 anos acabou de ser dispensado do seu décimo clube em dez anos e está desempregado.