Rússia reporta à OMS primeiro caso de infecção humana com AH5N8

A Rússia registou o primeiro caso de uma estirpe do vírus AH5N8 que passou das aves para humanos e reportou o caso à Organização Mundial de Saúde (OMS), disse neste sábado Anna Popova, responsável pelo serviço federal de vigilância da protecção dos direitos do consumidor e do bem-estar humano, Rospotrebnadzor.

A Rússia reportou o caso à OMS “há vários dias, assim que tivemos a certeza absoluta dos nossos resultados”, afirmou Popova ao canal Rossiya 24.

Até à data, não há sinal de transmissão entre humanos, acrescentou.

Já havia anteriormente conhecimento de que outra variante da gripe das aves – H5N1 – infectava humanos.

Sete trabalhadores de um aviário no sul da Rússia foram infectados com a variante AH5N8 quando houve um surto no local em Dezembro, afirmou, acrescentando estarem bem agora.

“A situação não conheceu mais desenvolvimentos”, disse ainda Popova.

A OMS não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.