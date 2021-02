Portugueses que vivem em privação material diminuíram para 13,5%

A taxa de privação material dos portugueses desceu quase dois pontos percentuais no ano passado: passou dos 15,1% de 2019 para os 13,5% em 2020.

A partir da informação recolhida entre Abril e Setembro do ano passado, já com a pandemia instalada, o INE confirmou a tendência da redução da privação verificada nos últimos anos (era de 18% em 2017), que se traduz, por exemplo, na incapacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa, assegurar o pagamento imediato de uma despesa sem recorrer a empréstimo, manter a casa adequadamente aquecida ou suportar as despesas com rendas, telefone ou mesmo máquina de lavar roupa.

Contas feitas, 38% das pessoas viviam no ano passado em agregados sem capacidade para custear uma semana de férias, 31% sem conseguir responder ao pagamento de uma despesa inesperada de 500 euros e 17,4% viviam em casas cujo aquecimento não conseguiam assegurar. Ao mesmo tempo, 5,4% dos inquiridos integravam agregados incapazes de assegurar o pagamento atempado de rendas, encargos ou despesas correntes. E sendo verdade que em todos estes indicadores houve melhorias relativamente ao ano anterior, há um aspecto em que se registou um agravamento entre 2019 e 2020: a proporção de portugueses incapazes de custear uma refeição de carne ou de peixe de dois em dois dias aumentou de 2,3% em 2019 para 2,5% em 2020.

Sem surpresas num ano de pandemia, a necessidade não satisfeita de consultas médicas agravou-se e afectou 3,9% da população com 16 ou mais anos, em contraste com a tendência verificada nos cinco anos anteriores. Por outro lado, a existência de doenças crónicas ou problemas de saúde prolongados aumentou no ano passado: 43,2% da população apontou a prevalência de doenças crónicas ou problemas de saúde susceptíveis de se prolongarem por mais de seis meses. As mulheres surgem como mais afectadas do que os homens (46,3% e 39,6%, respectivamente), sendo que entre os idosos a proporção dispara para os 73,8%, mais do que duplicando a população abaixo dos 65 anos de idade.

Ainda em termos de saúde, o aziago ano de 2020 foi, por outro lado, o que nos últimos cinco anos o que registou a maior proporção (43,2%) de pessoas com 16 e mais anos com morbilidade crónica, num indicador que se agravou em dois pontos percentuais relativamente ao ano anterior. O que não mudou foi a ligação entre saúde e pobreza: tomando como referência os rendimentos de 2019, o INE conclui que o risco de uma pessoa com doença crónica ou problema de saúde prolongado ser pobre situava-se 4,7 pontos percentuais acima de alguém sem privações de qualquer espécie.

Uma boa notícia é a diminuição do número de pessoas em risco de pobreza: 16,2% em 2019 contra os 17,2% de 2018. Mas, neste caso, os indicadores são relativos ao período pré-pandemia, pelo que a tendência para a redução do indicador poderá vir a ser contrariada no próximo inquérito, a realizar numa altura em que se sentirão já de forma mais evidente os danos colaterais do novo coronavírus, nomeadamente em termos de aumento do desemprego.