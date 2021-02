Droga na fuselagem terá provocado avaria em avião. João Loureiro diz que não estava dentro do aparelho

A Polícia Federal do Brasil apreendeu, no dia 9 de Fevereiro, no Aeroporto Internacional de Salvador, no Brasil, 500 quilos de cocaína dentro de um jacto privado que tinha como destino final o aeródromo de Tires, em Cascais. Suspeita-se que a avaria detectada no avião, que obrigou o aparelho a ficar em terra e que depois levou à descoberta da droga, foi causada durante a inserção dos pacotes de cocaína na fuselagem do avião.

O voo de regresso do Brasil para Portugal estava previsto para dia 7 de Fevereiro, com uma escala em Cabo Verde, e com hora prevista de chegada a Tires às 17h30 desse mesmo dia. Mas o comandante do aparelho detectou um problema e teve de chamar assistência de técnicos, segundo disse ao PÚBLICO uma fonte da empresa proprietária do avião.

Os mecânicos chegaram ao aeroporto de Salvador na noite de 8 de Fevereiro e, como já era tarde, apenas mexeram no avião no dia seguinte de manhã. E foi nessa altura, ao fiscalizarem o aparelho, que descobriram a droga escondida, tendo dado o alerta às autoridades com o conhecimento do comandante do aparelho.

É convicção dos técnicos que a avaria que foi sinalizada pelo comandante foi provocada pela inserção dos pacotes de droga na fuselagem do aparelho. A droga estava escondida na fuselagem do avião e em vários compartimentos.

A tripulação, comandante, co-piloto e uma hospedeira de bordo foram ouvidos pelas autoridades e acabaram por regressar a Portugal em voos comerciais, uma vez que o jacto, que pertence a uma empresa portuguesa, ficou apreendido.

A Polícia Federal do Brasil está agora a tentar perceber de onde vinha a cocaína e quem seria o seu proprietário.

Há suspeitas que a droga tenha sido colocada no avião em São Paulo, onde o aparelho esteve vários dias parado.

Quem eram os passageiros?

Na altura da apreensão da droga não estavam passageiros a bordo porque, devido à demora e incerteza do tempo para resolver o problema do avião, os passageiros optaram por viajar por outros meios.

No voo de São Paulo para Salvador estavam apenas dois passageiros, um cidadão espanhol, e João Loureiro, ex-presidente do Boavista. Mas no voo de regresso de Salvador para Portugal a lista de passageiros aumentou: além do cidadão espanhol e de João Loureiro, constavam da lista do voo, quatro empresários ligados ao futebol, nomeadamente Bruno André Carvalho dos Santos, Hugo Miguel Gonçalves Cajuda de Sousa, Paulo Jorge Saturnino Cunha, Bruno Geraldes de Macedo e o jogador Lucas Veríssimo da Silva, contratado pelo Benfica.

“Esteve previsto regressar nesse voo, junto com outros passageiros”, disse João Loureiro ao JN, “mas já tinha desistido de o fazer bem antes da data prevista e de o assunto ser espoletado, tendo comunicado bem antes à empresa de aviação respectiva que iria regressar a Portugal num voo comercial através de um outro país europeu”. Tal como acabaram por fazer os restantes passageiros, disse ao PÚBLICO a empresa responsável pelo voo.

O ex-presidente do Boavista Futebol Clube disse também que foi ele que insistiu que houvesse uma inspecção rigorosa à carga do avião, mas não explicou porquê.

Ao que o PÚBLICO apurou, o avião foi fretado por uma empresa de assessoria com sede em São Paulo, e foi a primeira vez que recorreu ao serviço da empresa de aviação portuguesa.

Neste momento, segundo fonte da Polícia Federal, ainda não foram feitas detenções relacionadas com este caso.