Covid-19: transmissão nos 0,66 indica redução de casos em todo o país

O índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 está nos 0,66, representando uma tendência de redução de novos casos de covid-19 em todas as regiões do país, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA). “Os resultados indicam uma tendência decrescente de novos casos ao nível nacional em todas a regiões do país”, refere o INSA no relatório de situação sobre a curva epidémica da infecção pelo novo coronavírus.

A 11 de Janeiro, o Rt médio situava-se nos 0,77, um valor que o primeiro-ministro, António Costa, considerou na altura ser “o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia”, na primavera de 2020. Segundo os dados do INSA agora divulgados, todas as regiões do país encontram-se com um Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infectado pelo vírus - abaixo de 1.

As estimativas epidemiológicas apontam para um Rt de 0,64 nas regiões Norte, Centro e Alentejo, de 0,66 na região Lisboa e Vale do Tejo, de 0,65 na região do Algarve, de 0,63 na região autónoma dos Açores e de 0,88 na região autónoma da Madeira.

Segundo o INSA, a partir de 18 de Janeiro verificou-se uma redução acentuada do Rt, mas, a partir de 11 de Fevereiro, registou-se um ligeiro aumento, o que sugere “um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência de SARS-CoV-2” nesse período.

“Desde o início de Agosto até meio de Novembro, o Rt esteve acima de 1 durante 107 dias, revelando uma fase de crescimento sustentada. Desde meio de Novembro e até 25 de Dezembro, o Rt manteve-se abaixo de 1, representando uma fase de decréscimo sustentada da incidência de infecção por SARS-CoV-2”, refere o INSA.