Covid-19 foi responsável por mais de 40% das mortes na passagem de Janeiro para Fevereiro

Mais de 40% das mortes em Portugal entre o fim de Janeiro e o princípio de Fevereiro foram atribuídas à covid-19, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira.

Das 8536 mortes verificadas entre 25 de Janeiro e 7 de Fevereiro, 3633 deveram-se à doença provocada pelo novo coronavírus, o que equivale a 42,5% do total.

Neste período, “o número de óbitos diminuiu, apesar de continuar muito acima do observado desde o início da pandemia”, assinala o INE, indicando que a semana de 25 a 31 de Janeiro foi a pior em termos de mortes (4711) desde o início da pandemia. Nesse período, foram atribuídas 2036 mortes à covid-19, o que representa 43,2% do total, ainda segundo os dados do INE.

Já na semana de 1 a 7 de Fevereiro verificaram-se 1597 vítimas mortais do novo coronavírus, 41,6% do total de óbitos semanal (3825).

Dos 8536 óbitos neste período, mais de 75% corresponderam a pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos. “Contudo, o maior excesso de mortalidade verificou-se nas pessoas com idades iguais ou superiores a 90 anos (+74,1% relativamente à média 2015-2019)”, reporta ainda o INE.

As regiões Norte, Centro e Área Metropolitana de Lisboa concentraram 82,6% dos óbitos nas duas semanas referidas.

Porém, no que respeita ao número de óbitos por 100 mil habitantes, apenas o Alentejo (130,0), o Centro (103,2) e a Área Metropolitana de Lisboa (90,5) apresentaram valores superiores ao nacional (83,0).

O INE indica ainda que entre 25 de Janeiro e 7 de Fevereiro, 65,2% os óbitos ocorreram em estabelecimento hospitalar.