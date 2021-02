Covid-19 em Portugal: 67 mortes (o menor número deste ano) e 1940 casos

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 67 mortes por covid-19 e 1940 novos casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. É o menor número de mortes desde o boletim de 1 de Janeiro, quando foram anunciadas 66 mortes.

No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 794.769 casos positivos e 15.821 vítimas mortais.

Ainda segundo os dados da DGS, há menos 235 internamentos por covid-19, mantendo-se assim a tendência descendente dos últimos quatro dias. Entre as hospitalizações, menos 19 são em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). No total, estão internados 3584 pacientes em enfermaria e 669 em UCI.

Esta sexta-feira verificaram-se mais 4404 doentes recuperados, passando o total para 691.866 pessoas. Excluindo estes casos e os óbitos, há 87.082 casos activos em Portugal, menos 2531 do que no dia anterior.

No dia anterior, quarta-feira, Portugal registou o número mais baixo de internamentos em mais de um mês, com 3819 pessoas hospitalizadas devido à covid-19. Já o número de novos casos de infecção situava-se nos 1944 e o de mortes mantinha-se acima de cem, ascendendo aos 105 óbitos por covid-19 no país.

Lisboa e Vale do Tejo regista metade do total de óbitos e novos casos

O maior número de novos casos foi registado em Lisboa e Vale do Tejo (mais 975), que concentra metade (50,3%) do total nacional. Na região Norte somaram-se 403 infecções; no Centro 287; no Algarve 75; e no Alentejo 49. Já no arquipélago da Madeira foram verificados mais 140 casos e mais 11 no dos Açores.

No que respeita a mortes, a região da capital também contabilizou mais de metade (cerca 56%) do total de óbitos no país. Morreram 38 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo devido à covid-19. O Centro somou 13 mortes; o Norte dez; o Alentejo quatro; e o Algarve duas. Nas ilhas não houve vítimas mortais por covid-19.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infecções. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.