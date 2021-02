Raul Castro assume candidatura independente ao Câmara da Batalha

Deputado do PS foi presidente da Câmara de Leiria.

O deputado na Assembleia da República eleito pelo PS, pelo círculo de Leiria, Raul Castro assumiu nesta sexta-feira à Lusa que será candidato à Câmara da Batalha, nas próximas eleições autárquicas, encabeçando, para já, um movimento independente.

“Este desafio partiu de pessoas da Batalha, que vêm dando conta que a gestão autárquica actual não responde às necessidades dos munícipes e que está a lesar os interesses da população”, disse à Lusa Raul Castro.

Residente no concelho da Batalha, o deputado adianta que integra um movimento independente, onde estão vários ex-autarcas, entre os quais o antigo presidente da Câmara da Batalha, António Lucas, eleito pelo PSD.

“Queremos criar condições para melhorar o concelho e apresentar uma nova gestão que dê corpo aos interesses dos batalhenses. Para quem faz confusão eu estar a assumir uma câmara mais pequena, explico que tem a ver com o espírito de missão”, justificou, aludindo ao facto de ter sido presidente do Município de Leiria, cargo que abandonou há cerca de dois anos para ser deputado da República. Para Raul Castro, é o “espírito de missão” e “estar ao serviço da comunidade” que o faz assumir os projectos de liderar uma câmara. “Não há discriminação por ser uma câmara maior ou mais pequena. Trabalho ao serviço das pessoas e quero pôr a minha experiência autárquica que reuni ao longo dos anos para resolver os problemas da população”, sublinhou.

Raul Castro admitiu que não está colocada de parte a possibilidade de vir a ser apoiado por um partido político, mas, garantiu, que neste momento o que existe é um “movimento independente de pessoas da sociedade civil que estão preocupadas com a Batalha”. “É um projecto inclusivo, portanto, todos os que se queiram juntar a nós e que se revejam no nosso projecto podem vir. Para já, temos pessoas com qualidade comprovada, idoneidade e de vários quadrantes políticos. Há várias listas às quatro juntas de freguesia e às assembleias de freguesia e municipal”, adiantou.

Segundo explicou, o “objectivo principal” é “devolver o município à população”. “A Câmara da Batalha é de todos e só existe em função disso. Sem prometer nada, quero fazer a aproximação do município aos cidadãos e alterar a gestão que está a ser feita. Há muito para fazer em prol das pessoas”, destacou.

Se for eleito presidente, Raul Castro garantiu que irá abandonar o cargo de deputado. “É uma opção.” Mas se não ganhar as eleições, o ex-autarca não assumirá o lugar de vereador, uma vez que sabe que não terá pelouros.

Raul Castro foi presidente da Câmara da Batalha entre 1990 e 1997. “Na altura aconteceu algo idêntico. A história repete-se. Foi um movimento que surgiu, mas como a lei não permitia a candidatura de movimentos independentes foi o CDS-PP que apoiou. Ganhou com maioria absoluta”, recordou.

Depois da Câmara da Batalha, Raul Castro conquistou o Município de Leiria pelo PS em 2009, vitória que garantiu nas duas eleições seguintes, a última com uma clara maioria sobre o PSD. Conquistou oito mandatos contra os três do PSD.

O ex-presidente abandonou a Câmara de Leiria quando António Costa foi reeleito primeiro-ministro, para assumir o cargo de deputado pelo PS.

O Município da Batalha, com cerca de 15 mil habitantes, é presidido por Paulo Batista Santos (PSD), que conquistou duas eleições autárquicas.