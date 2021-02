Provedora da Justiça envia lei dos independentes para o Tribunal Constitucional

A provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, informou nesta sexta-feira que enviou a Lei Eleitoral Autárquica, que foi revista em Julho de 2020 para introduzir novas restrições às candidaturas de cidadãos independentes, para ser fiscalizada sucessivamente pelo Tribunal Constitucional. É o segundo diploma, em menos de 24 horas, enviado para avaliação dos juízes do Palácio Ratton (o outro foi o da eutanásia).

“A provedora de Justiça enviou ao Tribunal Constitucional o pedido de declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes dos n.ºs 4 e 5 do artigo 19.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, na redacção que lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2020, de 21 de Agosto”, lê-se na nota publicada no site da provedoria.