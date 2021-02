Paulo Sande e António Araújo deixam assessoria política da Presidência da República

Ambos dizem que não houve qualquer atrito com Marcelo Rebelo de Sousa e garantem que foram cinco anos excepcionais em Belém, mas dois assessores políticos do Presidente da República pediram para deixar estas funções no final do mandato para se poderem dedicar a outras actividades. António Araújo e Paulo Sande saem de Belém a seu pedido, tal como o assessor de imprensa Paulo Magalhães.