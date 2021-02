Nuno Freitas anuncia que o PSD preferiu José Manuel Silva para a Câmara de Coimbra

Em directo, no Facebook, o médico e antigo deputado e vereador Nuno Freitas, que vinha a preparar a candidatura à Câmara de Coimbra, comunicou nesta quinta-feira à noite que não será ele a encabeçar a lista do PSD nas próximas autárquicas. Acrescentou que lhe foi comunicado que a opção do partido recaíra sobre o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, que é um dos dois vereadores eleitos em 2017 pelo grupo de cidadãos Somos Coimbra.