Conselheiro nacional pede a Rio que substitua com urgência coordenadores autárquicos

Ex-líder da concelhia pontuense do PSD fala de “total incapacidade” dos membros da coordenação autárquica no caso do processo no Porto e Coimbra.

O conselheiro nacional e ex-líder da concelhia do Porto do PSD, Hugo Neto, pediu nesta sexta-feira a Rui Rio que “substitua de imediato” a comissão nacional autárquica que está a coordenar as eleições locais, criticando em particular os processos no Porto e em Coimbra.

Numa carta enviada ao presidente do PSD e a que a Lusa teve acesso, o conselheiro nacional apelou a Rui Rio para que “tome medidas urgentes e absolutamente claras”.

“Concordo totalmente com a sua visão sobre a importância deste processo autárquico para o futuro do nosso partido e é exactamente por isso que apelo à sua intervenção directa e urgente, para que possamos evitar uma maior destruição do capital político do PSD, no próximo combate eleitoral”, defende.

O ex líder concelhio refere-se, na carta, a factos vindos a público nos últimos dias sobre a preparação do processo autárquico no Porto e em Coimbra, e que considerou demonstrarem “a total incapacidade dos membros da coordenação autárquica para o cumprimento do importantíssimo papel que lhes foi confiado”.

“Em Coimbra, Nuno Freitas, um quadro do PSD respeitado e reconhecido na sociedade coimbrã, é afastado e as estruturas locais, que o tinham escolhido e são determinantes na mobilização local, foram ultrapassadas”, criticou. Já no Porto, Hugo Neto considera que o PSD foi “achincalhado na praça pública com diferentes versões sobre um namoro com Rui Moreira”, e “a poucos dias de apresentar o seu candidato”.

“Namoro que já ninguém nega, mas que terá sido feito à sua revelia e, mais uma vez, sem qualquer envolvimento das estruturas”, criticou.

Para Hugo Neto, “a credibilidade destes e de outros projectos políticos autárquicos está irreversivelmente ameaçada caso os rostos da gestão do processo autárquico do PSD se mantenham inalterados”, considerando que o que se passou nos últimos dias “envergonha o património histórico” do partido.

“O PSD tem que partir para este combate, coeso e mobilizado e isso exige na coordenação autárquica rostos credíveis, gente em quem todo o partido se reveja e que não se mova por interesses e agendas pessoais. (...) Peço-lhe que tome a decisão, que sendo uma decisão difícil, é a única decisão possível: substitua de imediato a coordenação autárquica”, apelou mais uma vez.

Na quinta-feira, em entrevista à rádio Observador, Rio fez duras críticas ao presidente da Câmara do Porto, acusando Rui Moreira de não ser “uma pessoa confiável e ter “interesses imobiliários” na cidade incompatíveis com a função.

O presidente do PSD afastou completamente a possibilidade de o partido poder vir a apoiar a sua candidatura, acusando ainda Rui Moreira de mentir sobre o conteúdo de um jantar que envolveu dirigentes sociais-democratas.

Já em Coimbra, na quinta-feira à noite, o médico e ex-deputado Nuno Freitas anunciou na rede social Facebook ter sido informado pela comissão nacional autárquica do PSD da decisão de não homologar a proposta da concelhia de uma candidatura sua à câmara, posição que já mereceu críticas nas redes sociais de outros sociais-democratas como José Eduardo Martins ou Mauro Xavier. Nuno Freitas disse ainda que o PSD vai apoiar em Coimbra o ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva, que coordena o Movimento Somos Coimbra.

Também no Facebook, o actual vereador José Manuel Silva escreveu que “até agora não foi estabelecido nenhum diálogo formal entre o PSD e o Somos Coimbra” relativamente a uma candidatura autárquica, mas admitiu que tal poderá ser uma possibilidade “a breve prazo”.

A comissão autárquica nacional do PSD é constituída por actuais e ex-autarcas de câmara: o secretário-geral José Silvano (ex-presidente de Mirandela); o vice-presidente Salvador Malheiro (presidente da Câmara de Ovar); a vice-presidente Isaura Morais (ex-autarca de Rio Maior); Fátima Ramos (ex-presidente da Câmara de Miranda do Corvo) e Hélder Silva, que lidera a Câmara de Mafra e preside aos Autarcas Sociais-Democratas.