Voluntários resgatam milhares de tartarugas paralisadas pelo frio do Texas

“Resgatamos muitas, agora vamos tentar salvá-las”, diz um dos habitantes do Texas que participou na missão de salvamento de mais de quatro mil tartarugas. É um “acontecimento sem precedentes” no estado norte-americano em crise.

A brutal onda de frio que congelou o Texas não apanhou apenas pessoas desprevenidas — milhares de tartarugas também foram apanhadas de surpresa.

Milhões de habitantes do Texas ficaram sem aquecimento devido a cortes de energia provocados por um período de frio em que tanto a temperatura do ar como a da água desceram muito além dos níveis esperados. Nos últimos dias dias, milhares de tartarugas marinhas têm desaguado nas praias da Ilha de South Padre, ao largo da costa sul do Texas. Voluntários transportaram cerca de 4700 animais até um centro de convenções, onde as mantêm em tanques e vedações. O plano é libertar as tartarugas quando a água voltar a aquecer.

“É um acontecimento sem precedentes”, disse Wendy Knight, directora executiva do centro de investigação e conservação Sea Turtle Inc, que tem estado a comandar os esforços. Knight disse que normalmente apenas 100 a 500 tartarugas desaguam nas praias do sul do Texas todos os invernos.

O vídeo filmado por Ed Caum, director executivo do Gabinete de Convenções e Visitantes de South Padre, mostra voluntários a colocar cuidadosamente os animais num carrinho, e depois o chão do centro de convenções coberto de tartarugas de todas as formas e tamanhos.

Caum refere-se às tartarugas como estando “atordoadas pelo frio”, uma condição em que os animais de sangue frio exibem subitamente reacções de hipotermia, tais como letargia e incapacidade de se moverem, quando a temperatura no ambiente à sua volta desce.

“Trouxemo-las para o centro de convenções para que recuperassem as suas temperaturas internas”, disse Caum, num dos vídeos. No último vídeo publicado no Facebook, na quarta-feira, Caum contou que o abastecimento de energia e água do centro foi restaurado durante a noite. “Expandimos as duas alas. O calor está a voltar a subir no corredor”, diz Caum, no vídeo que mostra a zona cheia de tartarugas deitadas de ponta a ponta em lona azul.

“Resgatamos muitas, agora vamos tentar salvá-las”, diz Caum.